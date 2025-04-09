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أرامكو السعودية تعلن عن 14 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 6:57 مساءً
شركة أرامكو

شركة أرامكو

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن شركة أرامكو السعودية أعلنت 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز.

وذكرت الوكالة أنه تسنى اكتشاف حقول ومكامن للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في ستة حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي.

وأظهرت حسابات لرويترز مستندة إلى الإعلان أن الحقول الستة والمكمنَين تحتوي على نفط عربي بدرجات مختلفة ويبلغ متوسط معدل التدفق فيها 8126 برميلا يوميا.

كما أظهرت الحسابات أن متوسط معدل تدفق الغاز الطبيعي في الحقلين والمكامن الأربعة بلغ 80.5 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

كما بلغ متوسط تدفق الغاز المصاحب من حقول ومكمني النفط 2.11 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وأفادت مصادر ثانوية في تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لشهر مارس آذار بأن المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أنتجت ما يقرب من تسعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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