"أرامكو" تثبت أسعار غاز البترول المسال في سبتمبر و"سوناطراك" ترفعها

منذ 22 ثانية
قال متعاملون “إن شركة أرامكو السعودية أبقت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال دون تغيير في شهر سبتمبر أيلول، بينما رفعتها شركة سوناطراك الجزائرية لما يتراوح من 1.1 بالمئة إلى 2.4 بالمئة بسبب قوة الطلب”.

واستقر سعر أرامكو السعودية لشهر سبتمبر أيلول عند 520 دولارا لطن البروبان و490 دولارا لطن البوتان.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال بدرجات غليان مختلفة.

ويستخدم غاز البترول المسال بالأساس وقودا للسيارات وللتدفئة ومادة وسيطة للبتروكيماويات الأخرى.

ورفعت سوناطراك سعر التكلفة التشغيلية لغاز البترول المسال لشهر سبتمبر أيلول لغاز البروبان خمسة دولارات للطن إلى 450 دولارا ولغاز البوتان عشرة دولارات للطن إلى 425 دولارا.

وتستخدم أسعار التوريد العمومي لغاز البترول المسال في أرامكو مرجعا لعقود توريده من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

أما أسعار التكلفة التشغيلية لغاز البترول المسال لشركة سوناطراك فتستخدم معيارا مرجعيا لمنطقة البحرين المتوسط والأسود، بما يشمل تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

