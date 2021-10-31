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أرامكو تحقق قفزة في أرباحها بنسبة 158%

31 - أكتوبر - 2021
قفزة في أرباح أرامكو

قفزة في أرباح أرامكو

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حققت شركة النفط السعودية “أرامكو”، قفزة في أرباحها للربع الثالث من العام الجاري.

وقالت أرامكو إن صافي ربح الربع الثالث بعد الزكاة والضريبة بلغ 114.09 مليار ريال (نحو 30.4 مليار دولار)، حيث قفزت أرباحها بنسبة 158%.

وأشارت “أرامكو” إلى أنه خلال الربع الثالث، وصل مشروع توسعة محطة غاز الحوية إلى مراحل البناء المتقدمة”، موضحة أن “المشروع جزء من برنامج زيادة حرض للغاز ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022”.

وأضافت الشركة أن الربع الثالث شهد أثر أسعار النفط الخام المرتفع والكميات المباعة، مشيرة إلى أن “مبيعات الربع الثاليث بلغت 359.09 مليار ريال (نحو 360 مليار دولار).

وتعود هذه النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.

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