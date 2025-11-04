أرامكو تسجّل تراجعاً طفيفاً في أرباحها مع انخفاض أسعار النفط

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة تقارب 2%، متأثرة بانخفاض أسعار الخام والمنتجات النفطية.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أرباحها الصافية بلغت 101.02 مليار ريال سعودي (26.94 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بـ103.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت أرامكو أن التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، رغم استمرارها في تحقيق مستويات أرباح قوية تعكس متانة أدائها التشغيلي.