أرامكو تعزز وحدة البيانات والذكاء الاصطناعي لرفع الأرباح

قال ياسر مفتي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو لرويترز إن الشركة تعزز وحدتها الضخمة للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تربط أصولها سعيا إلى الحصول على أعلى أرباح وعلى المساعدة في اتخاذ القرارات بداية مما يتعلق بالتداول وحتى عمليات الاستحواذ.

وذكر مفتي في مقابلة أتاحت نظرة نادرة على عمليات الشركة “لدينا 70 شخصا يعملون على هذا، وما زلنا نضيف المزيد”.

تم إنشاء وحدة “جلوبال أوبتمايزر” ضمن أعمال أرامكو في عام 2022، وذلك في إطار عملية إصلاح شاملة بدأتها شركة النفط الحكومية في عام 2021.

وتهدف عملاقة النفط من خلال عملية التجديد الأوسع إلى القيام باستثمارات تعكس بشكل أفضل بصمة الشركة الممتدة في العديد من الأعمال والتجاوب مع تغيرات السوق بشكل أسرع. وتجري أرامكو أيضا مراجعات خاصة بالأصول لتعزيز العوائد.

وقال مفتي إن أرامكو تواصل استكشاف صفقات محتملة مثل شراء حصة هذا الأسبوع في شركة الغاز والنفط الباكستانية للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى مصافي تكرير في آسيا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعتمد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشكل كبير على أرباح أرامكو. وتمتلك المملكة بشكل مباشر 90.19 بالمئة من الشركة، كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي) ثمانية بالمئة.