أرامكو تعلن انخفاض أرباح الربع الثاني 22% بسبب تراجع الإيرادات

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط اليوم الثلاثاء انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 22 بالمئة نتيجة لتراجع الإيرادات بشكل رئيسي.

وقالت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم إنها حققت صافي ربح بلغ 22.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات الشركة من 17 محللا والبالغ 23.7 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق لأرامكو 66.7 دولار للبرميل في هذا الربع، بانخفاض عن 85.7 دولار في الربع الثاني من عام 2024 و76.3 دولار في الربع الأول من هذا العام.

وأكدت الشركة، وهي مصدر رئيسي لتوفير النقد للدولة السعودية، توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.3 مليار دولار للربع الثاني، منها حوالي 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية جرى تطبيقها بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مارس آذار، أعلنت أرامكو أنها تتوقع إجمالي توزيعات أرباح بمقدار 85.4 مليار دولار لعام 2025، بانخفاض قدره 37 بالمئة عن توزيعاتها التي تجاوزت 124 مليار دولار في العام السابق.