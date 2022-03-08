أرامكو: غزو أوكرانيا تسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو إن “الوضع المأساوي في أوكرانيا” يتسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وفقا لتصريحات معدة سلفا أُلقيت في مؤتمر للطاقة اليوم الثلاثاء.

وفي حديثه أمام مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستون بأمريكا، كرر الناصر ما ذكره رؤساء تنفيذيون آخرون في شركات للطاقة من أن الأزمة تكشف الإشارات المتباينة التي يرسلها صانعو السياسات إلى صناعة النفط والغاز وسط تحول الطاقة.

وقال وفقا للتصريحات، “مع تثبيط استثمارات النفط والغاز، تتلقى صناعتنا مطالب بزيادة الإنتاج”.

قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر النفط الروسي في تصريحات الساعة 1545 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

قفزة في أسعار النفط

منذ إعلان الإدارة الأمريكية ليل الأحد الماضي أنها تدرس حظر واردات النفط، وأسعار البترول تحلق لمستويات مرتفعة ووصلت إلى مستوى لم تشهده منذ 14 عامًا.

وتداولات العقود الآجلة للنفط قرب 140 دولارًا لبرميل خام القياس برنت، قبل أن تقلص مكاسبها لكنها تبقى عند مستويات فوق 120 دولارًا للبرميل.

وصعد خام القياس العالمي برنت الثلاثاء بنحو 3% إلى 126.9 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 3.1% إلى 122.5 دولار للبرميل، بحسب بيانات لموقع CNBC.

ولا يبدو قرار الإدارة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين سهلًا في ظل اعتماد أوروبا الكبير وأمريكا من بعدها على واردات النفط الروسي، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تدرس أثر القرار على الشأن المحلي بالنسبة لأمريكا.