الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرامكو وسوناطراك تخفضان سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال

منذ 52 دقيقة
أرامكو السعودية

أرامكو السعودية

A A A
طباعة المقال

قال متعاملون إن شركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أغسطس آب بما يتراوح بين 4.6 بالمئة و10.1 بالمئة بسبب ارتفاع المعروض وضعف الطلب في الأسواق العالمية.

وخفضت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لغاز البروبان لشهر أغسطس آب 55 دولارا للطن إلى 520 دولارا، ونزلت سعر البيوتان 55 دولارا للطن إلى 490 دولارا.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر.

ويُستخدم غاز البترول المسال في المقام الأول وقودا للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وأبقت سوناطراك سعر البيع الرسمي لغاز البروبان لشهر أغسطس آب عند 445 دولارا للطن، بينما خفضت سعر البوتان 20 دولارا للطن إلى 415 دولارا.

وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ستارمر وزيلينسكي
ستارمر وزيلينسكي يرحبان بمهلة ترامب الجديدة لروسيا
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. رويترز
المبعوث الأمريكي يتفقد عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي رفضتها الأمم المتحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تسلسل زمني.. التطورات الرئيسية في حرب ترامب التجارية

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع
الرئيس جوزاف عون
إليكم النص الكامل لكلمة الرئيس جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش