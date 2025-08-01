أرامكو وسوناطراك تخفضان سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال

قال متعاملون إن شركتي سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أغسطس آب بما يتراوح بين 4.6 بالمئة و10.1 بالمئة بسبب ارتفاع المعروض وضعف الطلب في الأسواق العالمية.

وخفضت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لغاز البروبان لشهر أغسطس آب 55 دولارا للطن إلى 520 دولارا، ونزلت سعر البيوتان 55 دولارا للطن إلى 490 دولارا.

والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر.

ويُستخدم غاز البترول المسال في المقام الأول وقودا للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وأبقت سوناطراك سعر البيع الرسمي لغاز البروبان لشهر أغسطس آب عند 445 دولارا للطن، بينما خفضت سعر البوتان 20 دولارا للطن إلى 415 دولارا.

وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.