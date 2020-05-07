شركة “أرامكو” ترفع سعر النفط لآسيا والولايات المتحدة الأميركية

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رفعت شركة “أرامكو” السعودية سعر مبيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا بواقع 1.40 دولار للبرميل في حزيران مقارنة بمستواه في أيار 2020.

ووفقا لوثيقة تم كشفها اليوم الخميس، فإن سعر الخام سيتحدد بخصم 5.90 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

كما رفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في حزيران 2020 إلى الولايات المتحدة، ليتحدد بعلاوة 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر “أرغوس” للخام العالي الكبريت.

وسيعني ذلك أن سعر البرميل في حزيران من العام الحالي سيزيد عن سعره في أيار 2020 بواقع 1.50 دولار للبرميل.

ورفعت “أرامكو” أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بواقع 6.55 دولار للبرميل.

وسيتم بيع البرميل الآن بخصم مقداره 3.70 دولار للبرميل عن سعر خام “برنت” في بورصة “إنتركونتننتال”.