الجمعة 6 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرباح "أبل" تفوق توقعات وول ستريت

منذ 41 دقيقة
شركة "أبل"

شركة "أبل"

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أبل الخميس مبيعات وأرباحا فاقت التوقعات كثيرا ما يدل على أن جهودها لإعادة توجيه سلسلة التوريد العالمية بعيدا عن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نجحت حتى الآن.

وقالت أبل إنها حققت إيرادات بلغت 94.04 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 28 يونيو حزيران، بزيادة 10 بالمئة تقريبا عن العام السابق متجاوزة توقعات المحللين البالغة 89.54 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتجاوزت أيضا أرباحها للسهم الواحد التي بلغت 1.57 دولار للسهم الواحد التوقعات البالغة 1.43 دولار.

وارتفع سهم أبل بنحو اثنين بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وارتفعت مبيعات هواتف آيفون، المنتج الأكثر مبيعا للشركة، 13.5 بالمئة إلى 44.58 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 40.22 مليار دولار.

كانت أبل تصنع هواتف أيفون في الهند ومنتجات مثل أجهزة ماك وأبل ووتش في فيتنام، ثم تصدرها إلى الولايات المتحدة. لكنها غيرت هذه الاستراتيجية لتتجنب رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشرات وول ستريت
الأسهم في وول ستريت تغلق على تباين
حمزة المصطفى
وزير الإعلام السوري: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة
وزارة الخارجية السورية
الخارجية السورية: اللقاء مع روسيا يؤكد على انطلاق مرحلة جديدة

الأكثر قراءة

غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يستعد للحرب!
تسونامي- تعبيرية
أمواج مد عاتية متوقعة تضرب أرخبيل الماركيز في بولينيزيا الفرنسية