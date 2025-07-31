أرباح "أبل" تفوق توقعات وول ستريت

أعلنت شركة أبل الخميس مبيعات وأرباحا فاقت التوقعات كثيرا ما يدل على أن جهودها لإعادة توجيه سلسلة التوريد العالمية بعيدا عن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نجحت حتى الآن.

وقالت أبل إنها حققت إيرادات بلغت 94.04 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في 28 يونيو حزيران، بزيادة 10 بالمئة تقريبا عن العام السابق متجاوزة توقعات المحللين البالغة 89.54 مليار دولار وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتجاوزت أيضا أرباحها للسهم الواحد التي بلغت 1.57 دولار للسهم الواحد التوقعات البالغة 1.43 دولار.

وارتفع سهم أبل بنحو اثنين بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وارتفعت مبيعات هواتف آيفون، المنتج الأكثر مبيعا للشركة، 13.5 بالمئة إلى 44.58 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 40.22 مليار دولار.

كانت أبل تصنع هواتف أيفون في الهند ومنتجات مثل أجهزة ماك وأبل ووتش في فيتنام، ثم تصدرها إلى الولايات المتحدة. لكنها غيرت هذه الاستراتيجية لتتجنب رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية.