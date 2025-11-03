الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
أرباح رايان إير للنصف الأول تتجاوز التوقعات مع زيادة قوية في حركة الركاب

شعار شركة رايان إير

شعار شركة رايان إير

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية رايان إير اليوم الاثنين أن أرباحها بعد احتساب الضرائب للنصف الأول من سنتها المالية، المنتهية في سبتمبر، فاقت توقعات المحللين، لتصل إلى 2.54 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42%.

وأشارت الشركة، الأكبر في أوروبا من حيث عدد الركاب، إلى أنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين بعد استلام طائرات بوينج ماكس 8 الجديدة في وقت مبكر، إضافة إلى استمرار الطلب القوي خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح التقرير أن متوسط أسعار التذاكر ارتفع بنسبة 13% على أساس سنوي، وأن رايان إير تتوقع نقل 207 ملايين مسافر حتى نهاية مارس 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 206 ملايين مسافر، معربة عن تفاؤل حذر بتحقيق نمو معقول في صافي الأرباح للعام المالي الكامل.

