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أرباح شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية ترتفع مع استمرار الحرب في غزة

منذ 13 دقيقة
شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية تقدم طائرة المهام LANIUS المسيّرة

شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية تقدم طائرة المهام LANIUS المسيّرة

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أعلنت شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للإلكترونيات الدفاعية ارتفاع أرباحها الفصلية، وسط زيادة الإيرادات على خلفية نمو الطلب من الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب في غزة.

وقالت الشركة، أحد أكبر المقاولين للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إنها ربحت 1.81 دولار للسهم المخفض باستثناء البنود غير المتكررة في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 1.78 دولار للسهم في العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.55 مليار دولار من 1.39 مليار دولار.

وأعلن مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح للربع الأول بقيمة 0.50 دولار للسهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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