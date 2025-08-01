أرباح شيفرون تتجاوز تقديرات وول ستريت بفضل إنتاج قياسي

أفادت شركة شيفرون، اليوم الجمعة، بأن أرباحها تجاوزت تقديرات المحللين في الربع الثاني إذ بدد الإنتاج القياسي للنفط والغاز وانخفاض النفقات الرأسمالية تأثير تراجع أسعار النفط الخام.

ونجحت ثاني كبرى شركات النفط الأمريكية الشهر الماضي في تفادي تحد قانوني من إكسون موبيل، أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة، مما مكنها من إتمام صفقة استحواذها على شركة هيس بقيمة 55 مليار دولار.

وتشمل الصفقة حصة في حقل نفطي قبالة سواحل جيانا تديره إكسون، وتتيح لشيفرون مصدرا لنمو طويل الأمد للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح حتى عام 2030 وتجعل أرباح شيفرون أكثر متانة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

انخفضت أسعار النفط الخام العالمية 11 بالمئة خلال ذلك الربع مع قرار مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج.

ووفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، بلغت أرباح شيفرون المعدلة للربع المنتهي في 30 يونيو حزيران 3.1 مليار دولار، أو 1.77 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين عند 1.70 دولار للسهم.

وبلغ إجمالي إنتاجها عالميا 3.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، مرتفعا من 3.3 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت النفقات الرأسمالية 7.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تقلص إنفاق الشركة على عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وبلغت الأرباح من إنتاج النفط والغاز، والتي تشكل الجزء الأكبر من أرباح شيفرون، 2.7 مليار دولار بانخفاض من 4.5 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.