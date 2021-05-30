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أربعاء حاسم بانتظار نتنياهو.. والسجن بات قريبا

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 9:10 مساءً
نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قالت مصادر عبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، “بنيامين نتنياهو” بات أقرب إلى دخول السجن أكثر من أي وقتٍ مضى، لا سيما مع ما يتردد عن اقتراب توصل منافسيه السياسيين، “نفتالي بينيت” و”يائير لبيد” من تشكيل إئتلاف حكومي جديد تحت اسم “التغيير”.

وبينت المصادر أن نجاح السياسيين المذكورين في تكوين إئتلافهما يعني نهاية نحو 15 عاماً من حكم حزب الليكود، الأمر الذي سيمكن السلطات القضائية في إسرائيل من مقاضاة “نتنياهو” وإدخاله السجن في قضايا الفساد، التي تطارده، لافتةً إلى أن الجهود في إسرائيل تتسارع حاليً للوصول إلى لتشكيلة الحكومية الجديدة قبل نهاية المهلة الدستورية، يوم الأربعاء القادم.

كما أشارت المصادر إلى أن دخول وزير الدفاع الإسرائيلي، رئيس حزب أزرق – أبيض، “بيني غانتس” ووزير الدفاع الأسبق، “أفيغدور ليبرمان” على خط مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد، زادت من فرص نجاح تشكيل الحكومة، بعيداً عن حزب الليكود، الذي حل أولا في الانتخابات الأخيرة.

في ذات السياق، شددت المصادر على أن المزج السياسي في إسرائيل يتجه نحو ضرورة الإطاحة بحكومة الليكود، وخلق حكومة جديدة، لا سيما مع رفض الكثير من الأحزاب، الانضمام إلى حكومة بقادة “نتنياهو”، خاصة من جهة الأحزاب المتطرفة.

يذكر أن “نتنياهو” قد فشل في تشكيل الحكومة الجديدة، ما دفع الرئيس الإسرائيلي، “رؤوفين ريفلين” إلى سحب التكليف منه، ومنحه الزعيم السياسي الوسطي، “يائير لبيد”، وذلك قبل ساعات قليلة من اندلاع المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

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