أربعة قتلى بتحطم طائرة في أستراليا

ذكرت الشرطة أن طائرة خفيفة تحطمت في المياه قبالة الساحل الشرقي لأستراليا صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الأربعة ومن بينهم طفلان.

وقالت الشرطة إن الطيار البالغ من العمر 69 عاما أخذ ثلاثة ركاب في رحلة ترفيهية. وسقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت صور الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.

ولا تزال الشرطة تعكف على تحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريغ وايت إنهما “دون سن المراهقة”.

وقال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنغوس ميتشل إن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سيكتمل في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

