أربعة قتلى.. موجة العنف المناهضة للأمم المتحدة في الكونغو في تصاعد

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص كانوا يحتجون على مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لقوا حتفهم الأربعاء في مدينة أوفيرا بالكونغو عندما أطلقت قوات طلقات تحذيرية أصابت كابلا كهربائيا فسقط عليهم.

وقُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام وما لا يقل عن 12 مدنيا أمس الثلاثاء في احتجاجات على المهمة التي تعمل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويتهمها متظاهرون بالتقاعس عن حمايتهم من عنف الميليشيات.

وهدأت معظم الاحتجاجات الأربعاء في مدينتي جوما وبوتيمبو لكنها امتدت إلى أوفيرا في إقليم كيفو الجنوبي حيث ألقى حشد الحجارة على مجمع تابع لقوات حفظ السلام.

وقال ثيو نجوابيدجي كاسي حاكم إقليم كيفو الجنوبي لرويترز إنه طالب بإجراء تحقيقات لمعرفة من أطلق الرصاصة التي تسببت في سقوط كابل الكهرباء، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها جاءت من داخل قاعدة قوات حفظ السلام.

وقال إن الهدوء عاد بحلول عصر اليوم الأربعاء.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الثلاثاء بالعنف ودعا الحكومة إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أيضا إن المنظمة الدولية ستحقق في التقارير التي تفيد بأن قوات حفظ السلام مسؤولة عن مقتل مدنيين. وشاهد مراسل لرويترز جنودا من قوات حفظ السلام يقتلون محتجين اثنين بالرصاص في جوما.

كانت بعثة الأمم المتحدة، التي تضم حوالي 12400 جندي في البلاد وتتكلف أكثر من مليار دولار سنويا، في طور الانسحاب التدريجي منذ عدة سنوات.