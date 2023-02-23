الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
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أربعة قتلى و49 في عداد المفقودين بانهيار منجم بالصين

منذ 50 دقيقة
عمال مناجم بالصين- أرشيفية

عمال مناجم بالصين- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام حكومية أن عدد القتلى في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية بالصين ارتفع إلى أربعة على الأقل اليوم الخميس فضلا عن إصابة ستة وفقد 49.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الانهيار الذي وقع أمس الأربعاء في منجم تديره شركة شينجينغ لتعدين الفحم خلف كومة من الحطام على مساحة 500 متر تقريبا وارتفاع يقدر بنحو 80 مترا.

وقال عامل في مستشفى لتلفزيون الصين المركزي اليوم الخميس “كنت قد بدأت للتو العمل في الساعة 1:15 بعد الظهر عندما أدركت أن الصخور تتساقط من الجبل.

“كان الوضع يزداد خطورة، وتم تنظيم عملية إخلاء، لكن بعد فوات الأوان، فقد انهار الجبل”.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ أمر أمس الأربعاء بإطلاق جهود البحث والإنقاذ، على الرغم من أن انهيارا أرضيا ثانيا وقع في المساء أعاق العمل من أجل العثور على ناجين.

وقال شي “علينا بذل كل جهد ممكن لإنقاذ المفقودين ومعالجة الجرحى”.

كما طالب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بإجراء تحقيق سريع في سبب الانهيار.

يعد الفحم مصدرا رئيسيا للطاقة في الصين، لكن المناجم هناك هي من بين الأكثر خطورة في العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التراخي في تطبيق معايير السلامة.

وسعت شركات التعدين الصينية لزيادة إنتاج الفحم خلال العام الماضي بموجب دعوة حكومية لزيادة الإمدادات وتحقيق الاستقرار في الأسعار. ومنغوليا الداخلية هي أكبر منطقة منتجة للفحم في الصين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن 300 من رجال الإنقاذ و60 عربة إطفاء وستة كلاب بحث وإنقاذ كانوا في الموقع اليوم الخميس للمساعدة في البحث عن عمال المناجم المحاصرين.

    المصدر :
  • رويترز

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