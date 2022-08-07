أربع سفن محملة بمنتجات زراعية تغادر أوكرانيا

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود الأحد في إطار اتفاق لفك الحصار عن الصادرات الأوكرانية.

وكتب في تغريدة أن أربع سفن تحمل بضائع سائبة، هي مصطفى نجاتي وستار هيلينا وجلوري وريفا ويند، محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب.

وغادر أول أربع سفن أوكرانيا الأسبوع الماضي بموجب اتفاق وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.

وغادرت في وقت سابق 3 شحنات جديدة من الحبوب موانئ أوكرانيا، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية، الاثنين الماضي، بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على فتح ممر آمن توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، ما يمهد الطريق لأوكرانيا- أحد أهم سلال الخبز في العالم- لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة في موانئ البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.