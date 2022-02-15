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إرتفاع لأسهم الخليج… بعد بيان وزارة الدفاع الروسية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - فبراير - 2022 6:09 مساءً
الأسواق المالية الخليجية

الأسواق المالية الخليجية

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أرتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الثلاثاء، متأثرة ببيان وزارة الدفاع الروسية، والذي ربما أعطى مؤشرا على انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وحسب “رويترز”، قفز المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.2 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عاما.

وقال محللون إن سوق الأسهم السعودية قد تواصل الانتعاش مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة واستمرار طروحات عامة أولية.
وفي الإمارات، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي مرتفعا 1 بالمئة، كما أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة مسجلا مستوى قياسي مرتفعا.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 0.2 بالمئة .
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 بالمئة مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة في المؤشر مكاسب.
ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.

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