أردوغان: أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعدادا للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، وتعهد بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة خلال أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ عام 2012.

وأضاف أردوغان أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي، وأن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع.

وشكلت الزيارة خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات التي توترت بين القوتين الإقليميتين بسبب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وتداعياته على جماعة الإخوان المسلمين.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، في أول زيارة لمصر منذ عام 2012 يجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وكان السيسي وقرينته في استقبال الرئيس التركي وقرينته في المطار.

وكان أردوغان قد قال إن المباحثات ستركز على الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وتداعياته على جماعة الإخوان المسلمين.