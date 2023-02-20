الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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أردوغان: إنقاذ ما يزيد عن 114 ألف شخص من تحت أنقاض الزلزال

منذ 6 دقائق
اردوغان

اردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فرق الإغاثة تمكنت حتى الاثنين من إنقاذ 114834 شخصا من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/شباط.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان قوله إن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء، مضيفا أن السلطات تمكنت من تدبير المأوى لمليون و684 ألفا من المتضررين من الزلزال.

وقال الرئيس التركي “في غضون عام سننقل مواطنينا القاطنين في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة”.

وأوضح قائلا إن الحكومة تهدف في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر.

وذكر الرئيس التركي أنه سيتم تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار ليرة لجميع المناطق المنكوبة خلال فبراير/شباط في صورة دعم للوقود والأسمدة.

وقام الرئيس التركي بزيارة إلى ولاية هطاي لتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال أردوغان إن هطاي هي الأكثر تضررا من الزلزال، مضيفا أن هناك ضحايا ومفقودين ما زالوا تحت الأنقاض.

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