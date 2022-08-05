أردوغان: الاجتماعات بين تركيا وروسيا مثمرة في مختلف القضايا

أشار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى أنه سيناقش التطورات في سوريا مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” خلال زيارته لروسيا.

أردوغان، الذي كان يجلس قبالة بوتين قبل محادثاتهما في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، أكّد أن الاجتماعات السابقة بين الوفود التركية والروسية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية كانت مثمرة.

وجاء الاجتماع بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إجرائهما محادثات في طهران، وأيضا بعدما ساعدت تركيا في التوسط في اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود والتي كانت تعطلت بسبب الغزو الروسي.

وفي تصريحات أذاعها التلفزيون التركي ، قال أردوغان: “اجتماعنا…يفتح صفحة مختلفة جدا في العلاقات التركية-الروسية”.

ولم يأت أردوغان على ذكر أوكرانيا. لكنه قال إنه يعتقد أن محادثاتهما بشأن سوريا “ستجلب مزيدا من الاطمئنان للمنطقة”.

وكان أردوغان قد هدّد بإصدار أوامر بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا لتوسيع “مناطق آمنة” بعمق 30 كيلومترا على الحدود.

وتدعم تركيا مقاتلين في سوريا يحملون السلاح ضد الرئيس “بشار الأسد” الذي يحظى بدوره بدعم روسيا. واستهدفت عمليات أنقرة في شمال سوريا إلى حد كبير جماعة كردية تصنفها جماعة إرهابية.

وفي وقت سابق، قال مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية “فخر الدين ألتون” إن المجتمع الدولي لا يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا بتجاهل موسكو.