الأربعاء 22 رجب 1443 ﻫ - 23 فبراير 2022 |
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أردوغان: الحرب في أوكرانيا “ليست لصالح أحد”

منذ 6 دقائق
أردوغان

أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “الصراع العسكري في أوكرانيا ليس في صالح أي جهة”.

جاءت تصريحات أردوغان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء.

وأعلن أردوغان، مواصلة الدبلوماسية، أملا في تحقيق نتائج إيجابية بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

وكان أردوغان، قد قال في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة لدى عودته من جولة إفريقية الثلاثاء: “سنواصل دبلوماسيتنا الهاتفية مع السيد بوتين، وآمل أن نحقق نتائج جيدة”.

وطالب أردوغان حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتوضيح موقفه خلال القمة اليوم الأربعاء، مشيرا أن الجميع يكتفي بإدلاء تصريحات دون إجراء فعلي.

ولفت إلى أنه سيتشاور مع الحلفاء في الناتو بشأن الوضع الحالي الذي يهدد أمن واستقرار منطقة البحر الأسود، وأعرب عن أمله أن تعود روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت.

وقال أردوغان إنه يتابع أحداث أوكرانيا عن كثب خلال اليومين الماضيين، مضيفا أنه أجرى اتصالات مع رئيسها فولوديمير زيلينسكي، أكد فيها دعمه لوحدة أراضيها.

وشدد على أن تركيا لن تقبل أي مبادرة تنتهك فيها “اتفاقية مينسك”، وأن أنقرة مستعدة لحل الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار.

وذكر أردوغان أن موقف تركيا من إعلان روسيا استقلال “جمهوريتي” لوغانسك ودونيتسك، هو نفسه الموقف الذي كان في شبه جزيرة القرم.

وأضاف: “أظهرنا موقفنا من وحدة الأراضي الأوكرانية، وأعلنا رفض الخطوة التي اتخذتها روسيا”.

وأكد أن تركيا لا يمكنها التخلي عن أوكرانيا وروسيا لأنها ترتبط مع كلتيهما بعلاقات مهمة للغاية سياسية وعسكرية واقتصادية، مضيفا: “لا يمكننا التخلي عن أي منهما فغايتنا أن نتخذ خطوة يمكننا بها حل الأمر”.

ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لاجتماع “الناتو” اليوم، مشيرا إلى إمكانية إجراء لقاء مع نظيره الروسي عقب اجتماع الحلف.

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