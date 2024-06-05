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أردوغان: الدعم للفلسطينيين يمثل رفضاً للحالة الهستيرية واختباراً لإنسانيتنا

منذ 46 دقيقة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

الأناضول
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في خطابه خلال حفل توزيع جوائز الأناضول للإعلام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدفاع عن الفلسطينيين يعني أيضا الدفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة.

جاء ذلك في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الأناضول للإعلام بنسخته الثامنة، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان “عندما ندافع عن أشقائنا الفلسطينيين، فإننا في الواقع ندافع عن الإنسانية، وعن السلام والعدالة والحرية”.

وأضاف “من واجبنا الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني أن نعرب عن سخطنا على هذه الحالة الهستيرية التي تُختبر فيها إنسانيتنا وإسلامنا”.

وأشار إلى أن “من يحاولون إعطاءنا دروسا في حرية الصحافة منذ سنوات، نرى أنهم لا يتحدثون شيئا حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأفاد أن الذين يتجاهلون الإبادة الجماعية في غزة لن يتمكنوا من محو الوصمة السوداء التي التصقت بجباههم.

    المصدر :
  • وكالات

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