أردوغان: القدس "خط أحمر بالنسبة للمسلمين"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، (السبت 11-11-2023)، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال في كلمة خلال قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض إن القدس “خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء و “لا يمكننا قبول ذلك”.

وانطلقت بعد ظهر اليوم السبت بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المخصصة لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتوفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري “للعمليات العسكرية”، وذلك خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في الرياض.

وقال ولي العهد السعودي “نؤكد رفضنا القاطع للعدوان على غزة ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين”، وطالب بضرورة “فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا”.