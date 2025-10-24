الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
أردوغان: المحادثات تسير بشكل جيد مع قطر وعمان بشأن شراء طائرات يوروفايتر

منذ ساعتين
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أجرى محادثات بشأن عزم تركيا الحصول على طائرات يوروفايتر تايفون من قطر وسلطنة عمان خلال جولة في منطقة الخليج، مضيفا أن المناقشات تسير بشكل جيد.

كانت رويترز قد ذكرت يوم الأربعاء أن أنقرة اقترحت على حلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة سبلا تمكنها من الحصول بشكل سريع على طائرات مقاتلة متطورة في ظل محادثات لشراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون، بالإضافة إلى طائرات إف-16 وإف-35 الأمريكية، بالتزامن مع جولة أردوغان التي تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان.

وقال مصدر مطلع إن تركيا تقترب من إبرام اتفاق مع بريطانيا بشأن طائرات تايفون تحصل بموجبه على 12 طائرة منها بشكل فوري سبق استعمالها بشكل طفيف من المشترين السابقين قطر وسلطنة عمان لتلبية حاجتها العاجلة إليها.

    المصدر :
  • رويترز

