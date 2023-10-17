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أردوغان: الهجمات الإسرائيلية خالية من أبسط القيم الإنسانية

منذ 47 دقيقة
اردوغان

اردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن الهجوم على مستشفى في غزة لهو “أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية”.

وكتب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي إكس “أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة”.

وفي وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيليّ مجزرة مروّعة جديدة في غزة، مساء اليوم، باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى. في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.

فلا تزال أعداد الضحايا تتزايد باستمرار، وسط أنباء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 760، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه “دخل إلى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى، بل وجدنا أشلاء مئات الشهداء”.

    المصدر :
  • رويترز

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