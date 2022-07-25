أردوغان: الهجوم على دهوك عمل إرهابي يهدف إلى الإضرار بالعلاقات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الواقع في 25 تموز 2022 إن هجوما على منتجع جبلي في محافظة دهوك بشمال العراق الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص نفذه “إرهابيون” ويهدف إلى الإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

وذكر أردوغان في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي.) الإخبارية الحكومية أن تركيا أبلغت حلفاءها في حلف شمال الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، والسلطات العراقية بموقفها من الهجوم، مضيفا أنه دعا العراق إلى عدم الوقوع في فخ الدعاية التي يروجها المسلحون الأكراد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، حيث ما زالت جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها.

وفي سياق آخر، قال أدوغان “المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة. ليس مستبعدا أن يحدث هذا على مستويات أعلى، ما دمنا نفهم بعضنا بعضا”، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات “تؤذي” أحدهما الآخر.

وشرعت تركيا عام 2020 في حملة لإصلاح العلاقات مع خصومها، إذ حاولت التقرب من مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية. ولم تسفر الجهود مع القاهرة حتى الآن عن تقدم يذكر، لكن أردوغان قال اليوم الاثنين إن مساعي إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض وأبوظبي تسير على ما يرام.