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أردوغان: تركيا تريد خفض التصعيد بين باكستان والهند

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 7:23 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده ترغب في خفض التصعيد بين باكستان والهند، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين البلدين عقب الهجوم الذي أودى بحياة سياح في كشمير الأسبوع الماضي.

وأدلى أردوغان بهذه التعليقات في أنقرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وفي سياقٍ منفصل، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن التوغل العسكري من جانب الهند المجاورة بات وشيكا، في أعقاب هجوم مسلح على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.

وأسفر الهجوم المسلّح في كشمير عن مقتل 26 شخصا وأثار غضبا في الهند، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان.

ونقلت رويترز، اليوم الاثنين، عن وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة بمكتبه في إسلام آباد “عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكا الآن، لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الإستراتيجية، وقد اتخذت هذه القرارات بالفعل”.

وأضاف آصف أن الخطاب الهندي ازداد حدة، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي، ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقاده بأن التوغل وشيك.

وأشار وزير الدفاع إلى أن على البلدين الامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي، وأكد أن باكستان في حالة تأهب قصوى، وأنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا “كان هناك تهديد مباشر لوجودنا”، وفق تعبيره.

وتبادلت باكستان والهند لليلة الرابعة على التوالي إطلاقَ نارٍ محدود، في وقت تُكثّف فيه الهند البحث عن مشتبه فيهم بهجوم منتجع بهلغام في إقليم كشمير.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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