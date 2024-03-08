أردوغان: تركيا مستعدة لاستضافة قمة سلام بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محادثات في اسطنبول اليوم الجمعة 8 آذار/مارس الجاري، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تركيا مستعدة لاستضافة قمة أوكرانية روسية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أنقرة تدعم وحدة أراضي أوكرانيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، قال أردوغان إنه ناقش التطورات المتعلقة بالحرب بالتفصيل، وكذلك الأمن الملاحي في البحر الأسود، بما في ذلك اتفاقية الحبوب التي توقف العمل بها.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستساهم بقوة في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

وفي السياق؛ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن روسيا لن تُدعى إلى أول قمة للسلام مزمع عقدها في سويسرا.

وبعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، قال زيلينسكي إنه قد يُدعى ممثل روسي إلى الاجتماع التالي بعد بحث خارطة طريق للسلام والاتفاق عليها مع حلفاء أوكرانيين في القمة التي ستُعقد في سويسرا.