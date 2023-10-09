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أردوغان: تركيا مستعدة للوساطة في الصراع بين إسرائيل والفلسطينين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2023 10:58 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن تركيا مستعدة للقيام بدور الوسيط لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينين إذا قدم الطرفان مثل هذا الاقتراح، بما في ذلك تبادل الرهائن.

وقال “نعتقد أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة بدون دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة”.

وأضاف أن تركيا تجري الاستعدادات اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحث أردوغان إسرائيل على وقف قصف الأراضي الفلسطينية وحث الفلسطينيين على عدم إثارة مضايقات للمستوطنات المدنية الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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