أردوغان حول إمام أوغلو: لا يمكن لأحد دهس القانون مهما كان منصبه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأحد أن يدهس القوانين مهما كان منصبه، وذلك ردا على سؤال حول سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة، أن القضاء يدير العملية القانونية كما ينبغي.

ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي له.

من جهة أخرى، انتقد الرئيس التركي ألمانيا بشدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة اليوم الخميس، لما وصفه بتجاهلها “للإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل في غزة والمجاعة في القطاع الفلسطيني.

وقال أردوغان إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأسلحة أخرى تستخدمها وتهدد بها غزة في حين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا تمتلك أيا منها. وأضاف أن إسرائيل هاجمت غزة مجددا في الأيام الماضية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتساءل قائلا “ألا ترى ألمانيا ذلك؟”، مؤكدا أن من الواجب الإنساني على تركيا وألمانيا ودول أخرى إنهاء المجاعة والمجازر في غزة.