الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان حول إمام أوغلو: لا يمكن لأحد دهس القانون مهما كان منصبه

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأحد أن يدهس القوانين مهما كان منصبه، وذلك ردا على سؤال حول سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة، أن القضاء يدير العملية القانونية كما ينبغي.

ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ مارس آذار على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي له.

من جهة أخرى، انتقد الرئيس التركي ألمانيا بشدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة اليوم الخميس، لما وصفه بتجاهلها “للإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل في غزة والمجاعة في القطاع الفلسطيني.

وقال أردوغان إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأسلحة أخرى تستخدمها وتهدد بها غزة في حين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا تمتلك أيا منها. وأضاف أن إسرائيل هاجمت غزة مجددا في الأيام الماضية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتساءل قائلا “ألا ترى ألمانيا ذلك؟”، مؤكدا أن من الواجب الإنساني على تركيا وألمانيا ودول أخرى إنهاء المجاعة والمجازر في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
روبيو: أمريكا مستعدة لتقديم مساعدات لكوبا بعد الإعصار ميليسا
المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز
ميرتس: تركيا شريك وثيق للاتحاد الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويقول إنها في "وضع جيد"

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!