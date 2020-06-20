أردوغان: خسرنا معركتنا ضد كورونا

في الوقت الذي كانت تركيا تتباهى بأنها نجحت في منع دخول المرض إلى أراضيها، لكنها أصبحت الآن واحدة من أكثر بلدان المنطقة تضررا من الوباء ، يحاول النظام التركي لفت الأنظار عن فشله في مواجهة الوباء بإطلاق عمليات عسكرية شمال العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني .

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده خسرت بعض التقدم الذي أحرزته في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن التركيز على النظافة الشخصية واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي سيحمي الناس، وسيساعد الاقتصاد على العودة صوب التعافي في النصف الثاني من العام.

وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون: ”الأعداد في الأيام القليلة الماضية تظهر أننا خسرنا موقعنا في المعركة ضد الجائحة، لكننا نهدف لإلغاء الجائحة من أجندتنا من خلال الالتزام بقواعد النظافة واستخدام الكمامات والتباعد“.

وأشار أردوغان إلى أن مؤشرات التعافي الاقتصادي تظهر ”قوة“ منذ مايو /أيار، و“نتوقع دفعة قوية اعتبارا من النصف الثاني من العام“.‎

وفي الأيام الأخيرة، سمحت تركيا بالسفر بين المدن واستأنفت الرحلات الجوية الداخلية، مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وإنهاء الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، أثارت الجمعية الطبية التركية مخاوف بشأن إجراءات الحكومة لتخفيف القيود، وقال أحد أعضائها خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “لم نتمكن من التغلب على الموجة الأولى بشكل كامل حتى الآن”.

يشار إلى أن تركيا سجلت حتى السبت نحو 185 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 4905 حالة وفاة، أما الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت 157 ألفا.