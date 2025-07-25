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أردوغان: ربما أتحدث إلى بوتين وترامب لعقد اجتماع قادة بشأن أوكرانيا

منذ 9 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه ربما يتحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن التقى وفدان روسي وأوكراني في تركيا هذا الأسبوع.

وقال لصحفيين بعد صلاة الجمعة “بالاتصال مع بوتين وترامب هذا الأسبوع، سنرى ما إذا كان بإمكاننا جمع هذين الزعيمين في إسطنبول”.

في حين، قال الكرملين اليوم “إن عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يحدث إلا كخطوة أخيرة لإبرام اتفاق سلام”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن من غير المرجح عقد مثل هذا الاجتماع بحلول نهاية أغسطس آب مثلما اقترحت أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين “يمكن بل وينبغي عقد قمة تكون بمثابة المرحلة الختامية للتسوية من شأنها ترسيخ آليات واتفاقيات توصل إليها الخبراء.. من المستحيل القيام بذلك بطريقة أخرى”.

ومضي يقول “هل يمكن إنجاز عملية معقدة كهذه في غضون 30 يوما؟ حسنا، من الواضح أن ذلك مستبعد”.

وتؤكد أوكرانيا على ضرورة عقد اجتماع للزعيمين من أجل إحراز تقدم في عملية تمضي بوتيرة بطيئة وشهدت عقد الجانبين ثلاث جولات قصيرة من محادثات السلام في تركيا منذ منتصف مايو أيار.

وقال زيلينسكي للصحفيين إن روسيا بدأت في مناقشة إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع.

وأضاف “بدأوا الآن مناقشة الأمر في محادثات معنا. وهذا تقدم بالفعل نحو التوصل لصيغة لعقد اجتماع”.

وقال مندوب أوكراني بعد أحدث جولة من محادثات السلام يوم الأربعاء، والتي استغرقت 40 دقيقة فقط، إن كييف اقترحت عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في أغسطس آب لأن ذلك سيندرج في إطار مهلة تبلغ 50 يوما حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق.

وهدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع سبتمبر أيلول.

وجدد بيسكوف وصفه لمواقف الجانبين التفاوضية بأنها “متعارضة تماما”.

وقال “من غير المرجح أن يجتمعا بين عشية وضحاها. سيتطلب ذلك عملا دبلوماسيا معقدا للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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