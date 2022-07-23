أردوغان: سنقدم مساهمة مهمة للتغلب على أزمة الغذاء العالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقدم مساهمة مهمة للتغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال حركة السفن التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة في الموانئ الأوكرانية.

وفي كلمة خلال لقاء مع عمال شركة صناعية في ولاية قيصري وسط البلاد، السبت، شدّد أردوغان على أن ثقل تركيا يزداد يومًا بعد يوم في السياسة الخارجية والدبلوماسية بجانب الاقتصاد.

وأوضح أن إسطنبول شهدت الجمعة نجاحًا مهمًا تمثل في توقيع اتفاقية تصدير الحبوب العالقة في أوكرانيا عبر البحر الأسود، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتابع: “سنقدم مساهمة مهمة للتغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال حركة السفن التي ستبدأ في الأيام المقبلة”.

وأكد أردوغان أن أنقرة عازمة على مواصلة جهودها الدبلوماسية حتى يتحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب عن أمله في تلقي أخبار جيدة عن الاجتماعات والاتصالات التي تجري على جميع المستويات، بما في ذلك القادة، في المستقبل القريب.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العالم يمر بواحدة من أكبر الهزات الاقتصادية خلال نصف القرن الماضي.

وقال إن الأزمة التي بدأت مع وباء فيروس كورونا، تفاقمت مع اندلاع الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر أن تأثير هذه العاصفة التي تضرب الاقتصاد العالم يطول تركيا أيضًا بطبيعة الحال، وأن حكومته تتخذ التدابير اللازمة.

وكشف أن الصادرات التركية تجاوزت 126 مليار دولار في النصف الأول من 2022 وستصل إلى نحو 300 مليار دولار نهاية العام.

وأكد أن أولوية الحكومة هي مواصلة وزيادة فرص العمل التي تضمن أن يكون لكل فرد من أفراد شعبنا وظيفة ولقمة عيش.

وتابع: “لهذا السبب نشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير”.

وأوضح أن تركيا تشهد حاليًا حركة سياحية تتجاوز التوقعات، حيث باتت فنادق إسطنبول وأنطاليا مليئة بالسياح، وهذا يظهر تحول البلاد إلى مركز جذب.