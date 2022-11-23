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أردوغان: سنقوم بعملية برية في سوريا بالوقت الملائم

منذ 44 دقيقة
اردوغان

اردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن العمليات الجوية التركية ضد مسحلين أكراد في شمال سوريا هي مجرد بداية، مضيفا أن بلاده ستبدأ عملية للقوات البرية هناك في الوقت الملائم.

وفي كلمة لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان ذكر أردوغان أن تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى على تأمين حدودها الجنوبية، وأن عملياتها ستضمن وحدة أراضي سوريا وكذلك العراق حيث نفذت أيضا عمليات ضد مسلحين أكراد.

وأضاف، إن تركيا لها الحق في حل مشاكلها في شمال سوريا وذلك في الوقت الذي واصلت فيه القوات المسلحة التركية عملية جوية كبيرة تستهدف فصيل كردي مسلح في المنطقة.

وأشار أردوغان إلى احتمال شن هجوم بري ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بعد تصاعد الهجمات الانتقامية على طول الحدود السورية في الأيام الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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