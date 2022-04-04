أردوغان: سنواصل مساعينا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا مع المستشار الألماني “أولاف شولتز” بحثا فيه تطورات الحرب الأوكرانية.

وخلال الاتصال، أكّد أردوغان للمستشار الألماني عزم بلاده مواصلة مساعيها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أن أردوغان وشولتز بحثا خلال الاتصال “العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف البيان أن “أردوغان أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات التركية الألمانية، والحفاظ على علاقات تعاون وثيقة على كافة المستويات”.

كما أكّد أردوغان أن “تركيا ستواصل بعزم مساعيها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا”، وفق المصدر نفسه.

وتلقي تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، بثقلها في سبيل حل الأزمة القائمة بين موسكو وكييف، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

أنقرة قد دخلت مبكرا على خط الأزمة الروسية الأوكرانية، وتبذل جهودا دبلوماسية، في مسعى منها لنزع فتيل الحرب التي بدأت في 24 شباط الماضي.

وكانت مجريات الحرب في اوكرانيا قد سلكت طريقا تصعيديا، بعد اكتشاف مئات الجثث الملقية على الطرقات في بلدة بوتشا عقب انسحاب القوات الروسية.

في السياق، أشار وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا اليوم الاثنين، الى أنّ الأدلة على عمليات قتل المدنيين في بلدة بوتشا هي مجرد “غيض من فيض” وإنها تبين الحاجة إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين إنها تحقق في جرائم حرب يحتمل أن تكون روسيا ارتكبتها بعد أن أظهرت صور من بوتشا جثث مدنيين ملقاة على الأرض وقبورا مؤقتة.