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أردوغان: عازمون على وقف القتال ولكن.. "الدولة الفلسطينيّة" هي الحلّ

منذ ساعتين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على أنّ أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنّه أكد أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي.

أردوغان أضاف من اسطنبول، أنّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط، مشددًا على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

يأتي ذلك فيما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأنّ وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالين هاتفيين اليوم الأحد، مع نظيريه الإسباني والأردني لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول الاتصالين.

كان فيدان قد ناقش أمس القتال الدائر مع نظرائه الأميركي والقطري والسعودي والإيراني والفلسطيني والمصري، وقالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع قبل أن يتفاقم ويتسع نطاقه.

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