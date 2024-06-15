أردوغان: على بايدن إثبات جديته في إنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمر “باختبار صدق” في تعامله مع الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع الصحفيين في طريق عودته من قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، قال أردوغان إن على بايدن إثبات أن خطة وقف إطلاق النار في غزة لم تكن تكتيكا انتخابيا محسوبا بل إنها جهد صادق لإنهاء الحرب.

وأضاف أن ألمانيا خففت من حدة موقفها إزاء مبيعات الطائرات يوروفايتر إلى تركيا. وأعلنت أنقرة في نوفمبر تشرين الثاني أنها تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء الطائرات يوروفايتر تايفون، رغم اعتراض ألمانيا على الفكرة.

وقال أردوغان “الطائرات يوروفايتر مهمة بالنسبة لنا”.

وفيما يتعلق بالتضخم في بلاده، قال أردوغان إنه سيكون في وضع أكثر إيجابية في الربع الأخير من العام تزامنا مع إجراءات سيتم اتخاذها بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف “السياسات الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد تؤتي ثمارها”.