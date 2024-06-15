السبت 9 ذو الحجة 1445 ﻫ - 15 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان: على بايدن إثبات جديته في إنهاء الحرب في غزة

منذ 13 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمر “باختبار صدق” في تعامله مع الحرب في غزة.

وفي مقابلة مع الصحفيين في طريق عودته من قمة دول مجموعة السبع في إيطاليا، قال أردوغان إن على بايدن إثبات أن خطة وقف إطلاق النار في غزة لم تكن تكتيكا انتخابيا محسوبا بل إنها جهد صادق لإنهاء الحرب.

وأضاف أن ألمانيا خففت من حدة موقفها إزاء مبيعات الطائرات يوروفايتر إلى تركيا. وأعلنت أنقرة في نوفمبر تشرين الثاني أنها تجري محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء الطائرات يوروفايتر تايفون، رغم اعتراض ألمانيا على الفكرة.

وقال أردوغان “الطائرات يوروفايتر مهمة بالنسبة لنا”.

وفيما يتعلق بالتضخم في بلاده، قال أردوغان إنه سيكون في وضع أكثر إيجابية في الربع الأخير من العام تزامنا مع إجراءات سيتم اتخاذها بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف “السياسات الرامية إلى إعادة التوازن للاقتصاد تؤتي ثمارها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزيرة البحث العلمي في ألمانيا بيتينا شتارك فاتسينغر
غزة تحت النار
بسبب غزة.. أكاديميون ألمان يطالبون بإقالة وزيرة البحث العلمي
علم الدنمارك
كوبنهاغن تسحب استثماراتها من شركات داعمة للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية
حميد نوري
السويد تُطلق سراح حميد نوري المدان بالإعدام الجماعي في إيران

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
خطر يهدد تركيا وسوريا ولبنان خلال أيام العيد.. هوغربيتس يحذر!