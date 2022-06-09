أردوغان عن عمليته في سوريا: نأمل ألا يعارض حلفاؤنا “مخاوفنا المشروعة”

وسط قلق أميركي واستنفار روسي، بسبب الهجوم تركي المرتقب شمال سوريا، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في الحصول على دعم الحلفاء.

وأضاف بأن بلاده ستستكمل الأجزاء الناقصة من منطقتها الأمنية على طول الحدود التركية في شمال سوريا، وفق تعبيره.

كما تابع في كلمة أثناء حضوره مناورات قرب إزمير غرب البلاد، بأن أنقرة تأمل ألا يعارض أي من حلفائها الحقيقيين “مخاوفها المشروعة”، وفق تعبيره.

وكانت الولايات المتحدة عبّرت مجددا الأربعاء عبر مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف عن “قلقها العميق” إزاء تهديدات الرئيس التركي الموجهة للمقاتلين الأكراد في سوريا.

كما ضاعفت واشنطن تحذيراتها من تنفيذ مثل هذا الهجوم الذي يهدد في رأيها بزعزعة استقرار المنطقة ويضعف الحرب على الجماعات المتطرفة.

في حين تستمر القوات الروسية بتنفيذ دوريات مشتركة مع القوات التركية، تزامنا مع تهديدات أردوغان، حيث عززت تواجدها على خط الجبهة من تل تمر إلى القامشلي بأربع منظومات الدفاع الجوي من طراز “بانتسير” ومنظومتي إطلاق الصواريخ من طراز “اسكندر”.

يذكر أن الرئيس التركي كان هدد مرارا منذ نهاية أيار بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقتين في شمال سوريا ضد مقاتلين أكراد يصنفهم على أنهم “إرهابيون” بينهم وحدات حماية الشعب الكردية.