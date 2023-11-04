أردوغان: غزة لا بد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إن غزة لا بد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن أنقرة لن تدعم نماذج “تمحو الفلسطينيين بالتدريج من التاريخ”.

وأفادت قناة خبر ترك وغيرها أن أردوغان ذكر أيضا خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عند عودته من قازاخستان أمس الجمعة 4\11\2023 أن رئيس المخابرات إبراهيم كالين يتواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بالإضافة إلى حماس.

وذكرت القناة أن أردوغان قال إنه لن يتخذ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيرا له، لكنه أضاف أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفا عادلا بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والوضع في غزة، ولذلك فإن الثقة في التكتل “اهتزت بشدة”.

وأضاف أردوغان في تصريحاته أن الدعم الذي أبدته الدول الأوروبية لإسرائيل ينبع من أنها “مدين” بسبب المحرقة.

وأضاف أردوغان للصحفيين إن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر\تشرين الثاني لعقد محادثات بخصوص غزة، مضيفا أنه سيحضر أيضا قمة للدول المسلمة في الرياض هذا الشهر.

وذكرت قناة خبر ترك وغيرها من وسائل الإعلام في تصريحات عن أردوغان قوله: لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على ما وصفها بأنها “جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان” التي ارتكبتها.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي ستسعى إلى وقف إطلاق النار وستناقش العوامل المؤثرة على مثل هذه الخطوة خلال قمتها في الرياض هذا الشهر.