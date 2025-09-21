أردوغان: غزة والعلاقات مع أمريكا ومحادثات سوريا ستكون على جدول أعمالي في نيويورك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه سيطرح “مجازر” إسرائيل في غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبر عن أمله في أن يسرّع الاعتراف بدولة فلسطينية الجهود المبذولة من أجل حل الدولتين.

وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى نيويورك، قال أردوغان إنه سيناقش التعاون في مجالي التجارة والصناعات الدفاعية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سيلتقي أيضا بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته لنيويورك.

ومع اقتراب دخول الحرب الإسرائيلية في غزة من عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر، يجتمع زعماء العالم في نيويورك بدءاً من غد الاثنين من أجل بحث الصراع المتواصل، ودعم مبادرة حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

إذ ستهيمن على الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة “الحرب في غزة”.

وسيعقد مؤتمر غداً الاثنين على هامش تلك الاجتماعات برئاسة سعودية-فرنسية، حيث يتوقّع أن تعلن دول عدّة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.