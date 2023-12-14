أردوغان لبايدن: أميركا تتحمل مسؤولية ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة عليها مسؤولية تاريخية لضمان تحقيق وقف فوري دائم لإطلاق النار في صراع غزة بأسرع ما يمكن.

ونقل المكتب عن أردوغان قوله إن وقف إطلاق النار يمكن تحقيقه بسرعة إذا ما سحبت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل وإن هجمات إسرائيل ربما تأتي بعواقب سلبية على العالم.

وفي وقت سابق ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي يزور إسرائيل الخميس أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “حتى النصر المبين”.

وقال نتنياهو إنه تحدث مع سوليفان حول التهديدات الإقليمية، بما في ذلك وكلاء إيران مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، وتأمين عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستمرار المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة.

وقال البيان “لقد قلت لأصدقائنا الأمريكيين إن مقاتلينا الأبطال لم يسقطوا سدى. ومن الألم العميق الناجم عن سقوطهم، نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى على مواصلة القتال حتى يتم القضاء على حماس – حتى النصر المبين”.