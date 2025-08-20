أردوغان لبوتين: تركيا تدعم جهود السلام في أوكرانيا

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن تركيا تدعم الجهود الرامية إلى إحلال سلام دائم في أوكرانيا بمشاركة جميع الأطراف.

وأضافت الرئاسة أن أردوغان أبلغ بوتين أيضا بأنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في أوكرانيا، وأن تركيا تسعى جاهدة من أجل تحقيق سلام عادل منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق أكد جودت يلماز نائب أردوغان، أن أنقرة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وذكر يلماز في منشور على منصة “إن سوسيال” (NSosyal) التركية الثلاثاء، أنه شارك في اجتماع “تحالف الراغبين” حول أوكرانيا الذي عقد لتقييم الوضع الراهن لمحادثات السلام بين كييف وموسكو. وأوضح أن الاجتماع الذي جرى عبر الإنترنت قدم تقييما لاجتماع أمس في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة من أوروبا وممثلي حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية ستكتسب بعدا جديدا في حال اجتمع الطرفان الروسي والأوكراني مباشرة في الفترة المقبلة. وأكد أن تركيا ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية بكل ما أوتيت من قوة من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وشهد البيت الأبيض، أمس الاثنين، مباحثات جمعت ترامب مع زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

و”تحالف الراغبين” هو تشكيل دولي أعلن عنه عقب قمة عُقدت بلندن في مارس الماضي، وجمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا، ويهدف إلى ما سماه “ردع العدوان الروسي على أوكرانيا” وبناء سلام مستدام في المنطقة، في حين رفضت روسيا المبادرة، معتبرة أنها ستطيل أمد الحرب بدلا من تحقيق السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.