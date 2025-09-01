أردوغان لبوتين: تركيا تعمل من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا

قالت الرئاسة التركية اليوم الإثنين إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن أنقرة تعمل على إيجاد نهاية عادلة ودائمة للحرب في أوكرانيا وبأن محادثات إسطنبول بين طرفي الصراع تسهم في جهود السلام.

وأضافت الرئاسة في بيان أن أردوغان وبوتين ناقشا أيضا في اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين العلاقات الثنائية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمستجدات في سوريا وجهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن تركيا شريك جدير بالثقة وفعال عبر التاريخ لروسيا وأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين “استراتيجي”.

وأشاد بوتين، خلال لقائه مع أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، بدور تركيا في جهود حل النزاع في أوكرانيا، وقال إن “دورها المميز” في الوساطة والدبلوماسية سيظل مطلوبا.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

واحتضنت إسطنبول في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.