أردوغان لترمب: مستعدون لتولي الأمن في منبج السورية فورا

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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في اتصال هاتفي الأحد استعداد تركيا لتولي الأمن في منطقة منبج السورية دون تأجيل.

وقال أردوغان إن الهجوم الذي خلف أربعة قتلى من الأميركيين الأسبوع الماضي في منبج كان عملا استفزازيا استهدف التأثير على قرار ترمب الشهر الماضي الانسحاب من سوريا.

كما أوضحت أنقرة أن أردوغان وترمب اتفقا على دحر داعش واتخاذ إجراءات مشتركة لعدم عودة التنظيم المتطرف.

وعقب البيان التركي بساعات، قال البيت الأبيض إن الرئيسين الأميركي والتركي اتفقا على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض لشمال شرق سوريا تلبي الاحتياجات الأمنية لكلا البلدين بالإضافة إلى مصالحهما المشتركة في توسيع التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس التركي طيب أردوغان عبر خلال اتصال هاتفي عن تعازيه في مقتل أربعة جنود أميركيين في منبج بسوريا خلال تفجير انتحاري وقع يوم الأربعاء وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

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وأضافت في شرح للاتصال الهاتفي أن الرئيس الأميركي أكد “أهمية هزيمة العناصر الإرهابية” في سوريا.

وأعلن أردوغان الشهر الماضي إطلاق عملية ضد وحدات حماية الشعب شرقي الفرات.

وتخضع منبج لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والمتحالفة مع وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أيضا من الولايات المتحدة.

ودعت الوحدات رئيس النظام السوري بشار الأسد في الشهر الماضي إلى المنطقة المحيطة بالمدينة لمنع هجوم تركي محتمل.

 

المصدر: العربية.نت

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