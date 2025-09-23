أردوغان: لقاء ترامب مع دول إسلامية بشأن غزة كان مثمراً للغاية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان “مثمرا للغاية”.

وانتقدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووصفتها بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأوقفت تركيا جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل، وحثت على اتخاذ إجراءات دولية ضدها ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه “مسرور” بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقال ترامب، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن “هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا”.

وأضاف “نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن”، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده الثلاثاء. وأشار إلى أن إدارته تريد استعادة 20 محتجزا إسرائيليا و38 جثة من غزة.

وعقب انتهاء كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن “الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وأضاف “نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة”.

وأمس الثلاثاء نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيعرضان على عدد من القادة العرب والمسلمين مبادئ خطة أميركية، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأفادت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث تفاصيل هذه الخطة مع ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن نتنياهو مطّلع على أجزاء منها، وقد تضطر إسرائيل إلى قبول بعض بنودها.

كما أوضحت المصادر للقناة الإسرائيلية أن الخطة الأميركية تشمل تفاصيل “إنهاء الحرب وإعادة كل الأسرى، وانسحاب إسرائيل ومن سيدير قطاع غزة”.