أردوغان لنتنياهو: المهم الحفاظ على العلاقات على أساس احترام المصالح المشتركة

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس 17\11\2022 أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي فاز بالانتخابات هذا الشهر، بأنه من المهم الحفاظ على العلاقات على أساس احترام المصالح المشتركة.

وأضافت أن أردوغان قال لنتنياهو إنه يشعر بالحزن إزاء “الأحداث التي وقعت قبل يومين في الضفة الغربية”، فيما قدم نتنياهو التعازي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد.

وقال حزب ليكود الذي يرأسه نتنياهو في بيان “اتفق الزعيمان على العمل معا لبدء حقبة جديدة من العلاقات بين تركيا وإسرائيل”، مضيفا أنهما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.

يأتي الاتصال في مرحلة تشهد تقاربا في العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد فترة طويلة من التوترات. وزار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج أنقرة هذا العام في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ 2008.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا لأكثر من عشر سنوات، منذ أن طردت تركيا السفير الإسرائيلي عقب غارة إسرائيلية على سفينة مساعدات لقطاع غزة في 2010 مما أسفر عن مقتل مواطنين أتراك.