أردوغان لنظيره الإيراني: استمرار طهران في المحادثات النووية مفيد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تيانجين، الصين، 1 سبتمبر 2025. رويترز

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن استمرار طهران في المحادثات النووية مفيد، وقال إن تركيا ستواصل دعم إيران في هذا الشأن.

ونقل بيان للرئاسة عن أردوغان قوله خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين إن التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال الطاقة، يعود بالنفع على البلدين.

وفي وقت سابق عقد أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مباحثات على هامش القمة 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين، فيما يُرتقب أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس.

وأشاد بوتين، خلال اللقاء الذي حصل في مدينة تيانجين، بدور تركيا في جهود حل النزاع بأوكرانيا، قائلا إن “دورها المميز” في الوساطة والدبلوماسية سيظل مطلوبا.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

واستضافت تركيا، سابقا، سلسلة جولات تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بين البلدين، إلا أن اللقاءات فشلت في تحقيق أي اختراق، واكتفى الطرفان باتفاقيات لإخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الجانبين، وإعادة جثث جنود.