أردوغان: مصمّمون على تحقيق النصر في انتخابات 2023

أشار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الى أن حزب العدالة والتنمية حقق المرتبة الأولى 15 مرة في الانتخابات منذ تأسيسه، مؤكدًا العزم على تحقيق النصر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023.

وذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية، السبت 13 آب، أن الرئيس أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى الأعضاء المؤسسين للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه.

كذلك، أشاد أردوغان بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية، والتطورات التي حققتها في البنية التحتية بدءWا من التعليم إلى الصحة، ومن الأمن إلى العدالة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة.

وقال: “عندما ننظر إلى الوراء اليوم، نلاحظ بسرور إننا قمنا بحملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عاما”.

وأضاف: “نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيسه، إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023”.

ويحيي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الأحد 14 أغسطس الذكرى الـ 21 لتأسيسه.